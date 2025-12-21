"Одна особистість думає про себе, а страждають дві нації". Зеленський відповів про Орбана і ЄС

Віктор Орбан і Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві в липні 2024 року (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розуміє, що вступ до Європейського Союзу є частиною гарантій безпеки для України, але використовує це питання у виборах, що шкодить націям обох країн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

У глави держави запитали, чи є відчуття, що керівники країн ЄС сприймають членство України як складову гарантій безпеки, й уточнили, чи впливає це й ідентичний погляд президента США Дональда Трампа на антиукраїнську позицію Орбана.

"Ми вважаємо членство України складовою гарантій безпеки. Лідери ЄС вважають, що це дуже сильні гарантії безпеки для України. Це правда. Мені про це говорить і Урсула [глава Європейської комісії фон дер Ляєн], і Антоніу [керівник Європейської ради Кошту], багато лідерів", – відповів Зеленський.

Він заявив, що угорський прем'єр "чітко розуміє", що вступ до ЄС є частиною гарантій безпеки для України, однак для нього це є питанням виборчих перегонів.

Президент вважає, що Орбан "передусім думає про себе".

"Отак одна особистість думає про себе, а страждає ціла нація. Хоча я б сказав, як мінімум дві, тому що через це не міцніє дружба між Україною та Угорщиною, між українцями і угорцями. Але все пройде, і це також пройде, безумовно, все буде нормально, і наш шлях ніхто не може зупинити, бо є в українців рішення – рухаємося вперед", – наголосив керівник України.

Президент зауважив, що Трамп також вважає вступ України до ЄС одним із компонентів гарантій безпеки, який "дуже важливий".

"Я не знаю наскільки він [президент США] думає, що це так сильно гарантуватиме нам безпеку, але він знає як для мене це важливо. Він знає, що для мене це економічна стабільність і енергетична стабільність. Хоча в принципі і економіка, і фінанси, і енергетика сьогодні – це частина гарантій безпеки", – підсумував глава держави.

Нинішня угорська влада виступає проти вступу Києва до Євросоюзу і НАТО. Парламентські вибори у країні заплановані на квітень 2026 року.