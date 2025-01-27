Зеленський: У нас була інформація, що росіяни вбили у Маріуполі близько 20 000 людей

Володимир Зеленський порівняв український Маріуполь з Грозним, який росіяни вщент знищили під час війни у Чечні

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна мала інформацію про те, що росіяни вбили в місті Маріуполь близько 20 000 людей, однак більш точну цифру неможливо назвати без робіт на місці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

"Але я не можу так сказати конкретно. Люди там були – вони різні. Були тисячі людей, які в полоні. Уявіть собі, і більшість з цього напрямку, ті хто в полоні. Ми 4000 повернули. А там тисячі, ось вам приклад", – сказав глава держави.

За його словами, з півдня, зокрема з Маріуполя, окупанти вивезли до 19 000 дітей. Також президент додав, що тих мешканців Маріуполя, які виходили на протести, росіяни вбили або відправили в катівні.

"Тобто про що ми говоримо, це сотні, або тисячі, або десятки тисяч. Крім того, там йшли бойові дії й дуже багато людей було поранено або загинули під завалами", – констатував Зеленський.

Він наголосив, що росіяни розбили в Маріуполі велику кількість будівель і хотіли їх швидко відновлювати, щоб приховати кількість жертв серед цивільного населення. Глава держави порівняв Маріуполь зі знищеним росіянами Грозним.

"Коли була війна в Чечні, коли вони [чеченці] боролися за свою незалежність. Грозного не було, жодної будівлі не було. Вони [російська армія] повністю знищили усе місто і потім побудували нове місто", – розповів президент, додавши, що росіяни зробили це для того, щоб "заховати всіх людей, кого вони вбили".