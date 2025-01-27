Зеленский: У нас была информация, что россияне убили в Мариуполе около 20 000 человек

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина располагала информацией о том, что россияне убили в городе Мариуполь около 20 000 человек, однако более точную цифру невозможно назвать без работ на месте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio.

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"Но я не могу так сказать конкретно. Люди там были – они разные. Были тысячи людей, которые в плену. Представьте себе, и большинство из этого направления, те кто в плену. Мы 4000 вернули. А там тысячи, вот вам пример", – сказал глава государства.

По его словам, с юга, в том числе из Мариуполя, оккупанты вывезли до 19 000 детей. Также президент добавил, что выходивших на протесты жителей Мариуполя россияне убили или отправили в пыточные.

"То есть о чем мы говорим, это сотни, или тысячи, или десятки тысяч. Кроме того, там шли боевые действия и очень многие были ранены или погибли под завалами", — констатировал Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне разбили в Мариуполе большое количество построек и хотели их быстро восстанавливать, чтобы скрыть количество жертв среди гражданского населения. Глава государства сравнил Мариуполь с уничтоженным россиянами Грозным.

"Когда была война в Чечне, когда они [чеченцы] боролись за свою независимость. Грозного не было, ни одного здания не было. Они [российская армия] полностью уничтожили весь город и затем построили новый город", – рассказал президент, добавив, что россияне сделали это для того, чтобы "спрятать всех людей, кого они убили".