Зеленський визначив ролі Маркарової та Фріланд в ОП. Буданов не займатиметься інформполітикою

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Кирило Буданов на посту голови Офісу президента не буде впливати на інформаційну сферу в державі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

"Я обговорював з Кирилом Будановим приоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає", – сказав він, не повідомивши деталі.

Також президента запитали, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі ОП. Він зазначив, що його радниця Оксана Маркарова відповідатиме за окремі проєкти щодо відновлення України. А Христя Фріланд відповідатиме за питання інвесторів та інші економічні питання.

"Що стосується саме заступника по економіці, то поки такої кандидатури немає", – сказав Зеленський.