Зеленський визначив ролі Маркарової та Фріланд в ОП. Буданов не займатиметься інформполітикою
Кирило Буданов на посту голови Офісу президента не буде впливати на інформаційну сферу в державі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.
"Я обговорював з Кирилом Будановим приоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає", – сказав він, не повідомивши деталі.
Також президента запитали, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі ОП. Він зазначив, що його радниця Оксана Маркарова відповідатиме за окремі проєкти щодо відновлення України. А Христя Фріланд відповідатиме за питання інвесторів та інші економічні питання.
"Що стосується саме заступника по економіці, то поки такої кандидатури немає", – сказав Зеленський.
- 2 січня Буданов офіційно очолив ОП, його першим заступником призначать Сергія Кислицю з МЗС.
- 5 січня Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. 6 січня стало відомо, що вона складе мандат у парламенті Канаді заради неоплачуваної роботи в Україні.
