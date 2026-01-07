Зеленский определил роли Маркаровой и Фриланд в ОП. Буданов не будет заниматься информполитикой
Кирилл Буданов на посту главы Офиса президента не будет влиять на информационную сферу в государстве. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.
"Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет", – сказал он, не сообщив детали.
Также президента спросили, кто будет отвечать за экономическое направление в обновленной структуре ОП. Он отметил, что его советник Оксана Маркарова будет отвечать за отдельные проекты по восстановлению Украины. А Христя Фриланд будет отвечать за вопросы инвесторов и другие экономические вопросы.
"Что касается именно заместителя по экономике, то пока такой кандидатуры нет", – сказал Зеленский.
- 2 января Буданов официально возглавил ОП, его первый заместитель назначат Сергея Кислицу из МИД.
- 5 января Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. 6 января стало известно, что она сложить мандат в парламенте Канады ради неоплачиваемой работы в Украине.
