Зеленский определил роли Маркаровой и Фриланд в ОП. Буданов не будет заниматься информполитикой

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Кирилл Буданов на посту главы Офиса президента не будет влиять на информационную сферу в государстве. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

"Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны. Среди них информационной политики нет", – сказал он, не сообщив детали.

Читайте также Буданов возглавил Офис президента – первые выводы и прогнозы

Также президента спросили, кто будет отвечать за экономическое направление в обновленной структуре ОП. Он отметил, что его советник Оксана Маркарова будет отвечать за отдельные проекты по восстановлению Украины. А Христя Фриланд будет отвечать за вопросы инвесторов и другие экономические вопросы.

"Что касается именно заместителя по экономике, то пока такой кандидатуры нет", – сказал Зеленский.