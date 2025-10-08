Зеленський заявив, що погодив СБУ "асиметричні відповіді" на російську війну

Глава держави 8 жовтня повідомив, що погодив СБУ плани щодо відповідей на російські удари

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави Служби безпеки Василя Малюка та погодив "деякі асиметричні відповіді" на російську війну. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", – розповів Зеленський.

Президент також повідомив, що була доповідь від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зеленський повідомив, що від початку Добропільської контрнаступальної операції російські війська зазнали 12 000 втрат, із них 7200 – безповоротні.