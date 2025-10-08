Зеленський заявив, що погодив СБУ "асиметричні відповіді" на російську війну
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави Служби безпеки Василя Малюка та погодив "деякі асиметричні відповіді" на російську війну. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.
"І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну", – розповів Зеленський.
Президент також повідомив, що була доповідь від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зеленський повідомив, що від початку Добропільської контрнаступальної операції російські війська зазнали 12 000 втрат, із них 7200 – безповоротні.
- 29 вересня глава МЗС повідомив, що віднині українське озброєння досягне будь-яких військових об'єктів у Росії.
- 2 жовтня Зеленський заявляв, що ще рік тому не було можливості відповідати на атаки Росії по цивільній інфраструктурі, але тепер ворог відчуває ці "потужні відповіді".
