Зеленский заявил, что одобрил СБУ "асимметричные ответы" на российскую войну
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Василия Малюка и одобрил "некоторые асимметричные ответы" на российскую войну. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении.
"И относительно наших операций – я одобрил Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", – рассказал Зеленский.
Президент также сообщил, что был доклад от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский сообщил, что с начала Добропольской контрнаступательной операции российские войска понесли 12 000 потерь, из них 7200 – безвозвратные.
- 29 сентября глава МИД сообщил, что отныне украинское вооружение достигнет любых военных объектов в России.
- 2 октября Зеленский заявлял, что еще год назад не было возможности отвечать на атаки России по гражданской инфраструктуре, но теперь враг чувствует эти "мощные ответы".
