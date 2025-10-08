Зеленский заявил, что одобрил СБУ "асимметричные ответы" на российскую войну

Глава государства 8 октября сообщил, что одобрил СБУ планы по ответам на российские удары

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Василия Малюка и одобрил "некоторые асимметричные ответы" на российскую войну. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении.

"И относительно наших операций – я одобрил Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", – рассказал Зеленский.

Президент также сообщил, что был доклад от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский сообщил, что с начала Добропольской контрнаступательной операции российские войска понесли 12 000 потерь, из них 7200 – безвозвратные.