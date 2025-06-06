Зеленський закликав очільників європейських міст долучитися до боротьби за мир

Президент наголосив, що потрібна політична підтримка на всіх рівнях

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський закликав представників місцевої влади європейських міст та громад підтримати політичну та дипломатичну боротьбу України за встановлення справедливого миру. Про це він сказав під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів "Згуртовані заради миру та безпеки", який транслював телемарафон.

Зеленський подякував європейським учасникам саміту за допомогу у відновленні України та прихисток українських біженців та водночас закликав збільшити залученість до боротьби за припинення російсько-української війни.

"Допомагайте не лише в стійкості, а в політичній роботі заради миру", – сказав він.

Зеленський розповів про наслідки чергової російської атаки у ніч проти 6 червня, під час якої загинуло троє людей, а десятки було поранено.

"Вони воюють проти міст і самого життя", – заявив президент.

Він наголосив, що потрібно посилити тиск на Москву, щоб досягти справедливого миру, а для цього "потрібна рішучість на всіх рівнях".

"Підтримуйте всі зусилля заради справедливого тиску на Росію, підтримуйте політичний та дипломатичний тиск, закликайте до нових дієвих санкцій проти Росії заради припинення вбивств та досягнення миру. Потрібна рішучість на всіх рівнях, і чим більше міст та громад про це говоритимуть, тим краще", – сказав Зеленський.