Зеленский призвал глав европейских городов присоединиться к борьбе за мир

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский призвал представителей местных властей европейских городов и общин поддержать политическую и дипломатическую борьбу Украины за установление справедливого мира. Об этом он сказал во время выступления на III Международном саммите городов и регионов "Сплоченные ради мира и безопасности", транслируемого телемарафоном.

Зеленский поблагодарил европейских участников саммита за помощь в восстановлении Украины и убежища украинских беженцев и призвал увеличить вовлеченность в борьбу за прекращение российско-украинской войны.

"Помогайте не только в устойчивости, а в политической работе ради мира", – сказал он.

Зеленский рассказал о последствиях очередной российской атаки в ночь на 6 июня, во время которой погибли три человека, а десятки были ранены.

"Они воюют против городов и самой жизни", – заявил президент.

Он подчеркнул, что нужно усилить давление на Москву, чтобы добиться справедливого мира, а для этого "нужна решительность на всех уровнях".

"Поддерживайте все усилия ради справедливого давления на Россию, поддерживайте политическое и дипломатическое давление, призывайте к новым действенным санкциям против России ради прекращения убийств и достижения мира. Нужна решительность на всех уровнях, и чем больше городов и общин будут об этом говорить, тем лучше", – сказал Зеленский.