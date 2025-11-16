З'ясувалось, що обіцяні Трампом $2000 дивідендів для американців потребують схвалення Конгресу

Бессент заявив, що потрібно законодавство для нових виплат американцям. Однак дивіденди можуть виявитись більшими за прибуток від мит

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Для виплати обіцяних президентом США Дональдом Трампом $2000 дивідендів від тарифів проти інших країн потрібно буде схвалення Конгресу. Про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає агенція Bloomberg.

"Побачимо. Нам потрібно законодавство для цього", – зазначив чиновник.

Читайте також Трамп почав бійку, в якій ризикує програти

Трамп, який хвалився мільярдами доларів, отриманими у 2025-му завдяки митам США, казав про виплати дивідендів на тлі зростання суспільного невдоволення вартістю життя. У п'ятницю, 14 листопада, під час спілкування з журналістами на борту президентського літака, він заявив, що чеки нададуть впродовж наступного року "всім, окрім заможних".

"Це багато грошей. Але ми отримали багато грошей від тарифів. Мита дозволяють нам давати дивіденди", – зазначав глава Штатів, додаючи, що Вашингтон також зменшуватиме державний борг.

Згідно з однією з оцінок, план Трампа щодо дивідендів може коштувати американському уряду вдвічі більше за очікувані доходи на 2025-й. Комітет за відповідальний федеральний бюджет, незалежна центристська організація, оцінила попередню вартість таких виплат у $600 млрд, якщо дивіденди будуть розроблені за зразком державних стимулювальних виплат під час пандемії коронавірусу.

Чистий дохід Штатів від мит за фінансовий рік, що закінчився у вересні, склав $195 млрд, і багато економістів прогнозують, що за календарний 2025 рік тарифи принесуть близько $300, зазначає Bloomberg.