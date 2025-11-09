Трамп пообіцяв дати по $2000 американцям коштом тарифів
Президент США Дональд Трамп анонсував мінімум $2000 дивідендів для американців від тарифів проти інших країн. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Кожному буде виплачено дивіденди у розмірі щонайменше $2000 (крім людей із високим доходом!)", – заявив глава Штатів.
Він також назвав тих, хто виступає проти мит, "дурнями" й стверджував, що США є "найбагатшою, найшанованішою країною у світі майже без інфляції (3%. – Ред.) і рекордними цінами на фондовому ринку".
За словами Трампа, накопичення за найпопулярнішим пенсійним планом у Штатах 401(k) є "найвищими за всю історію".
"Ми отримуємо трильйони доларів і незабаром почнемо виплачувати наш ВЕЛИЧЕЗНИЙ БОРГ у розмірі $37 трлн. Рекордні інвестиції в США, скрізь будуються заводи і фабрики", – заявив американський президент.
Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що ці дивіденди можуть виплачуватись різними формами та способами.
"Я ще не розмовляв із президентом про це [...] Знаєте, це може бути просто зниження податків, яке ми бачимо в порядку денному президента", – розповів чиновник в ефірі телеканалу ABC News.
- Тим часом Китай призупинив свою заборону на експорт "товарів подвійного призначення" до Штатів, пов'язаних із низкою критично важливих хімічних елементів після того, як Трамп і глава КНР Сі Цзіньпін досягли торговельної угоди на рік.
Коментарі (0)