Трамп пообещал дать по $2000 американцам за счет тарифов

Глава Штатов заявил о выплатах всем, кроме людей с высоким доходом. Бессент отметил, что это можно сделать по-разному

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп анонсировал минимум $2000 дивидендов для американцев от тарифов против других стран. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

"Каждому будут выплачены дивиденды в размере не менее $2000 (кроме людей с высоким доходом!)", – заявил глава Штатов.

Читайте также Трамп начал драку, в которой рискует проиграть

Он также назвал тех, кто выступает против пошлин "дураками" и утверждал, что США являются "самой богатой и уважаемой страной в мире с почти нулевой инфляцией (3%. – Ред.) и рекордными ценами на фондовом рынке".

По словам Трампа, накопления по самому популярному пенсионному плану в Штатах 401(k) являются "самыми высокими за всю историю".

"Мы получаем триллионы долларов и вскоре начнем выплачивать наш ОГРОМНЫЙ ДОЛГ в размере 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, везде строятся заводы и фабрики", – заявил американский президент.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что эти дивиденды могут выплачиваться различными формами и способами.

"Я еще не разговаривал с президентом об этом [...] Знаете, это может быть просто снижение налогов, которое мы видим в повестке дня президента", – рассказал чиновник в эфире телеканала ABC News.