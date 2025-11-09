Китай приостановил запрет на экспорт ряда критически важных элементов в США

Пекин на год отменил ограничения по экспорту некоторых материалов в Штаты

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: YONHAP / EPA)

Китай приостановил свой запрет на экспорт "товаров двойного назначения" в США, связанных с рядом критически важных химических элементов. Об этом сообщило Министерство торговли КНР, передает агентство Reuters.

Речь идет о галлии, германии, сурьме и сверхтвердых материалах. Эти элементы используются американской промышленностью, в частности, для изготовления электроники.

Решение будет действовать до 27 ноября 2026 года. О запрете было объявлено в декабре 2024-го.

Также китайское ведомство приостановило более строгие проверки для конечных потребителей и использование для экспорта графита двойного назначения в Америку, которые действовали с того же времени.

Ранее, 7 ноября, Китай объявил о приостановлении других мер экспортного контроля, введенных в начале октября, включая расширенные ограничения на некоторые редкоземельные материалы и элементы литиевых батарей.

После встречи с главой Китая Си Цзиньпином 30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что страны достигли торгового соглашения сроком на один год.