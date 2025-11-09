Китай приостановил запрет на экспорт ряда критически важных элементов в США
Китай приостановил свой запрет на экспорт "товаров двойного назначения" в США, связанных с рядом критически важных химических элементов. Об этом сообщило Министерство торговли КНР, передает агентство Reuters.
Речь идет о галлии, германии, сурьме и сверхтвердых материалах. Эти элементы используются американской промышленностью, в частности, для изготовления электроники.
Решение будет действовать до 27 ноября 2026 года. О запрете было объявлено в декабре 2024-го.
Также китайское ведомство приостановило более строгие проверки для конечных потребителей и использование для экспорта графита двойного назначения в Америку, которые действовали с того же времени.
Ранее, 7 ноября, Китай объявил о приостановлении других мер экспортного контроля, введенных в начале октября, включая расширенные ограничения на некоторые редкоземельные материалы и элементы литиевых батарей.
После встречи с главой Китая Си Цзиньпином 30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что страны достигли торгового соглашения сроком на один год.
- В ноябре источники Bloomberg сообщили, что Нидерланды готовы отказаться от государственного контроля над производителем чипов Nexperia, принадлежащим китайской Wingtech Technology, если КНР снова разрешит экспорт чипов.
