Китай призупинив заборону на експорт низки критично важливих елементів до США

Пекін на рік скасував обмеження щодо експорту деяких матеріалів до Штатів

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін (Фото: YONHAP / EPA)

Китай призупинив свою заборону на експорт "товарів подвійного призначення" до США, пов'язаних із низкою критично важливих хімічних елементів. Про це повідомило Міністерство торгівлі КНР, передає агенція Reuters.

Йдеться про галій, германій, сурму та надтверді матеріали. Ці елементи використовуються американською промисловістю, зокрема, для виготовлення електроніки.

Рішення діятиме до 27 листопада 2026 року. Про заборону було оголошено у грудні 2024-го.

Також китайське відомство призупинило суворіші перевірки для кінцевих споживачів та використання для експорту графіту подвійного призначення до Америки, які діяли з того ж часу.

Раніше, 7 листопада, Китай оголосив про призупинення інших заходів експортного контролю, запроваджених на початку жовтня, включно з розширеними обмеженнями на деякі рідкісноземельні матеріали й елементи літієвих батарей.

Після зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що країни досягли торговельної угоди терміном на один рік.