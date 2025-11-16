Обещанные Трампом $2000 дивидендов для американцев требуют одобрения Конгресса

Бессент заявил, что нужно законодательство для новых выплат американцам. Однако дивиденды могут оказаться больше прибыли от пошлин

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Для выплаты обещанных президентом США Дональдом Трампом $2000 дивидендов от тарифов против других стран нужно будет одобрение Конгресса. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News, передает агентство Bloomberg.

"Посмотрим. Нам нужно законодательство для этого", – отметил чиновник.

Читайте также Трамп начал драку, в которой рискует проиграть

Трамп, который хвастался миллиардами долларов, полученными в 2025-м благодаря пошлинам США, говорил о выплатах дивидендов на фоне роста общественного недовольства стоимостью жизни. В пятницу, 14 ноября, во время общения с журналистами на борту президентского самолета, он заявил, что чеки предоставят в течение следующего года "всем, кроме состоятельных".

"Это много денег. Но мы получили много денег от тарифов. Пошлины позволяют нам давать дивиденды", – отмечал глава Штатов, добавляя, что Вашингтон также будет уменьшать государственный долг.

Согласно одной из оценок, план Трампа по дивидендам может стоить американскому правительству вдвое больше ожидаемых доходов на 2025-й. Комитет за ответственный федеральный бюджет, независимая центристская организация, оценила предварительную стоимость таких выплат в $600 млрд, если дивиденды будут разработаны по образцу государственных стимулирующих выплат во время пандемии коронавируса.

Чистый доход Штатов от пошлин за финансовый год, закончившийся в сентябре, составил $195 млрд, и многие экономисты прогнозируют, что за календарный 2025 год тарифы принесут около $300, отмечает Bloomberg.