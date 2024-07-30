ЗСУ уклали дві важливі угоди з вітчизняними підприємствами на майже 5 млрд грн

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук)

29 липня були підписані дві критично важливі для української армії угоди з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу на майже 5 млрд грн. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після спільного відвідування з президентом Володимиром Зеленським цих підприємств.

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"Підтримуємо українського виробника — під час поїздки було підписано дві критично важливі угоди для Збройних Сил України з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу на майже 5 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Умєров наголосив, що підписання таких угод є важливим для зміцнення обороноздатності України, адже "ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості".

15 липня 2024 року Зеленський заявив, що Україна вийшла на темпи виробництва самохідних артилерійських установок "Богдана", які дозволяють говорити про лідерство у Європі в цьому сегменті.

23 липня президент провів чергове засідання Ставки, під час якого обговорювалося, зокрема, питання ракетної програми України.

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