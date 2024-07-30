ВСУ заключили два важных соглашения с отечественными предприятиями почти на 5 млрд грн

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук)

29 июля были подписаны два критически важных для украинской армии соглашения с предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса на почти 5 млрд грн. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после совместного посещения с президентом Владимиром Зеленским этих предприятий.

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"Поддерживаем украинского производителя – во время поездки было подписано два критически важных соглашения для Вооруженных Сил Украины с предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса почти на 5 млрд грн", – говорится в сообщении.

Умеров подчеркнул, что подписание таких соглашений важно для укрепления обороноспособности Украины, ведь "мы покупаем и поддерживаем свое, способствуя развитию нашей экономики и промышленности".

15 июля 2024 года Зеленский заявил, что Украина вышла на темпы производства самоходных артиллерийских установок "Богдана", позволяющих говорить о лидерстве в Европе в этом сегменте.

23 июля президент провел очередное заседание Ставки, в ходе которого обсуждались, в частности, вопросы ракетной программы Украины.

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