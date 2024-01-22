ЗСУ знищили майже полк окупантів, десятки одиниць техніки та артилерії — втрати Росії

Збройні Сили України "відмінусували" 830 російських окупантів за минулу добу боїв на фронті

Мінометники ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 830 солдатів і офіцерів, 69 одиниць техніки та 21 артилерійську систему. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 68 бойові сутички на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 376 860 (+830),

- танків – 6192 (+11),

- бойових броньованих машин – 11 489 (+23),

- артилерійських систем – 8896 (+21),

- РСЗВ – 968,

- засобів ППО – 657 (+2),

- літаків – 331,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),

- крилатих ракет – 1819 (+1),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 891 (+29),

- спеціальної техніки – 1397 (+5).

20 січня спікер ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.

У той самий день 110 окрема механізована бригада опублікувала відео, як під час одного з найбільших штурмів Авдіївки Росія кинула у бій близько 500 окупантів та півсотні одиниць бойової техніки.

21 січня Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.

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