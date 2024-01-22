ЗСУ знищили майже полк окупантів, десятки одиниць техніки та артилерії — втрати Росії
Російська армія втратила 830 солдатів і офіцерів, 69 одиниць техніки та 21 артилерійську систему. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 68 бойові сутички на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 376 860 (+830),
- танків – 6192 (+11),
- бойових броньованих машин – 11 489 (+23),
- артилерійських систем – 8896 (+21),
- РСЗВ – 968,
- засобів ППО – 657 (+2),
- літаків – 331,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
- крилатих ракет – 1819 (+1),
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 891 (+29),
- спеціальної техніки – 1397 (+5).
- 20 січня спікер ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.
- У той самий день 110 окрема механізована бригада опублікувала відео, як під час одного з найбільших штурмів Авдіївки Росія кинула у бій близько 500 окупантів та півсотні одиниць бойової техніки.
- 21 січня Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.
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