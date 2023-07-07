В результаті влучних ударів по особовому складу і техніці окупантів армія РФ зазнала чергових втрат. Служба безпеки України опублікувала відео роботи спецпризначенців ЦСО "А" СБУ.

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У спецслужбі зазначили, що цього разу список ворожих втрат поповнили два танки, дві САУ "Акація", три гармати "Гіацинт-Б", два броньовики, станція РЕБ "Поле-21" та камера відеоспостереження, 25 авто, три вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами.

"А 72 окупанти різко "вибули з чату", – зазначили в СБУ.

Також разом з артилеристами ЗСУ додатково знешкодили два "Гради" росіян, дві одиниці спецтехніки, шість складів і ще 55 загарбників.

В СБУ не уточнили, на яких напрямках фронту та за який період часу окупантам було завдано таких втрат.

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 232 810 росіян, 4070 танків, 7944 бойових бронемашин, 4330 артсистем і тисячі одиниць іншої зброї та техніки.

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