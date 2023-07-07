В результаті влучних ударів по особовому складу і техніці окупантів армія РФ зазнала чергових втрат. Служба безпеки України опублікувала відео роботи спецпризначенців ЦСО "А" СБУ.
У спецслужбі зазначили, що цього разу список ворожих втрат поповнили два танки, дві САУ "Акація", три гармати "Гіацинт-Б", два броньовики, станція РЕБ "Поле-21" та камера відеоспостереження, 25 авто, три вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами.
"А 72 окупанти різко "вибули з чату", – зазначили в СБУ.
Також разом з артилеристами ЗСУ додатково знешкодили два "Гради" росіян, дві одиниці спецтехніки, шість складів і ще 55 загарбників.
В СБУ не уточнили, на яких напрямках фронту та за який період часу окупантам було завдано таких втрат.
- За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 232 810 росіян, 4070 танків, 7944 бойових бронемашин, 4330 артсистем і тисячі одиниць іншої зброї та техніки.
Дивіться також: Американська РСЗВ проти російської: HIMARS зробив друшляк з "Торнадо", знищено САУ Мста-С – відео
Коментарі