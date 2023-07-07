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72 окупанти "вибули з чату". Спецпризначенці СБУ відпрацювали по росіянах і техніці – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 18:23
Відео: СБУ
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В результаті влучних ударів по особовому складу і техніці окупантів армія РФ зазнала чергових втрат. Служба безпеки України опублікувала відео роботи спецпризначенців ЦСО "А" СБУ.

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У спецслужбі зазначили, що цього разу список ворожих втрат поповнили два танки, дві САУ "Акація", три гармати "Гіацинт-Б", два броньовики, станція РЕБ "Поле-21" та камера відеоспостереження, 25 авто, три вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами.

"А 72 окупанти різко "вибули з чату", – зазначили в СБУ.

Також разом з артилеристами ЗСУ додатково знешкодили два "Гради" росіян, дві одиниці спецтехніки, шість складів і ще 55 загарбників.

В СБУ не уточнили, на яких напрямках фронту та за який період часу окупантам було завдано таких втрат.

  • За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 232 810 росіян, 4070 танків, 7944 бойових бронемашин, 4330 артсистем і тисячі одиниць іншої зброї та техніки.

Дивіться також: Американська РСЗВ проти російської: HIMARS зробив друшляк з "Торнадо", знищено САУ Мста-С – відео

Оксана Житнюк
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війнасбувтратиакаціягіацинт-б
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