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72 оккупанта "выбыли из чата". Спецназовцы СБУ отработали по россиянам и технике – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 18:23
Видео: СБУ
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В результате точных ударов по личному составу и технике оккупантов армия РФ понесла очередные потери. Служба безопасности Украины опубликовала видео работы спецназовцев ЦСО "А" СБУ.

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В спецслужбе отметили, что на этот раз список вражеских потерь пополнили два танка, две САУ "Акация", три пушки "Гиацинт-Б", два броневика, станция РЭБ "Поле-21" и камера видеонаблюдения, 25 авто, три огневых позиции, 13 вражеских укреплений и один склад с боеприпасами.

"А 72 оккупанта резко "выбыли из чата", – отметили в СБУ.

Также вместе с артиллеристами ВСУ дополнительно обезвредили два "Града" россиян, две единицы спецтехники, шесть складов и еще 55 захватчиков.

В СБУ не уточнили, на каких направлениях фронта и за какой период времени оккупантам были нанесены такие потери.

  • По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 232 810 россиян, 4070 танков, 7944 боевых бронемашин, 4330 артсистем и тысячи единиц другого оружия и техники.

Смотрите также: Американская РСЗО против российской: HIMARS сделал дуршлаг из "Торнадо", уничтожена САУ Мста-С – видео

Оксана Житнюк
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