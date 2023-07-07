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Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 510 россиян, сожгли 21 артсистему и 31 единицу техники

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 08:32
Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 510 россиян, сожгли 21 артсистему и 31 единицу техники - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 510 российских оккупантов, 21 артиллерийскую систему и 31 единицу техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что на Донбассе произошло 30 боевых столкновений, украинские подразделения продолжают наступление в районе Бахмута, а также в направлении Бердянска и Мелитополя.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 232810 (+510),
— танков — 4070 (+2),
— боевых бронированных машин — 7944 (+12),
— артиллерийских систем — 4330 (+20),
— РСЗО — 658 (+1),
— средств ПВО — 408 (+4),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 309,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3652 (+17),
— крылатых ракет — 1271 (+7),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6898 (+10),
— специальной техники — 612 (+7).

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассзапорожская областьнаступлениепотеригенштаб
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