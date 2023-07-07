Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 510 россиян, сожгли 21 артсистему и 31 единицу техники
07.07.2023, 08:32
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 510 российских оккупантов, 21 артиллерийскую систему и 31 единицу техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что на Донбассе произошло 30 боевых столкновений, украинские подразделения продолжают наступление в районе Бахмута, а также в направлении Бердянска и Мелитополя.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 232810 (+510),
— танков — 4070 (+2),
— боевых бронированных машин — 7944 (+12),
— артиллерийских систем — 4330 (+20),
— РСЗО — 658 (+1),
— средств ПВО — 408 (+4),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 309,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3652 (+17),
— крылатых ракет — 1271 (+7),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6898 (+10),
— специальной техники — 612 (+7).
- Вчера в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили атаки РФ под Бахмутом и наступают на юге и севере от города.
- Также генерал Тарнавский проинформировал, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед и освобождать украинские территории на Таврическом направлении за сутки уничтожили 47 единиц техники врага.
- По мнению военного аналитика полковника Черника, контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию операции по освобождению Херсона, без "молниеносности".
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