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Генштаб: ЗСУ за добу знищили 510 росіян, спалили 21 артсистему та 31 одиницю техніки

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 08:32
Генштаб: ЗСУ за добу знищили 510 росіян, спалили 21 артсистему та 31 одиницю техніки - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 510 російських окупантів, 21 артилерійську систему та 31 одиницю техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що на Донбасі сталося 30 бойових зіткнень, українські підрозділи продовжують наступ у районі Бахмута, а також у напрямку Бердянська та Мелітополя.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 232810 (+510),

— танків — 4070 (+2),

— бойових броньованих машин — 7944 (+12),

— артилерійських систем — 4330 (+20),

— РСЗВ — 658 (+1),

— засобів ППО — 408 (+4),

— літаків — 315,

— вертольотів — 309,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17),

— крилатих ракет — 1271 (+7),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10),

— спеціальної техніки — 612 (+7).

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Дмитро Гриниченко
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