Генштаб: ЗСУ за добу знищили 510 росіян, спалили 21 артсистему та 31 одиницю техніки

Збройні Сили України знищили 510 російських окупантів, 21 артилерійську систему та 31 одиницю техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що на Донбасі сталося 30 бойових зіткнень, українські підрозділи продовжують наступ у районі Бахмута, а також у напрямку Бердянська та Мелітополя.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 232810 (+510),

— танків — 4070 (+2),

— бойових броньованих машин — 7944 (+12),

— артилерійських систем — 4330 (+20),

— РСЗВ — 658 (+1),

— засобів ППО — 408 (+4),

— літаків — 315,

— вертольотів — 309,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17),

— крилатих ракет — 1271 (+7),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10),

— спеціальної техніки — 612 (+7).

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