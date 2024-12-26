Низка суддів та поліціянтів протягом останніх років отримали й приватизували службові квартири у київських новобудовах. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Журналісти стверджують, що частина посадовців, які приватизували квартири, записують на родичів придбане раніше особисте житло, ймовірно, щоб обґрунтувати потребу в службовому.

У розслідуванні, зокрема, йдеться про колишню суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Людмилу Губську, яку у 2015 році перевели до столиці з Донецька.

За інформацією журналістів, у 2019 році вона отримала в користування трикімнатну службову квартиру в ЖК "Комфорт Таун" на лівому березі Києва. Вартість такої нині – щонайменше $115 000. Вже у 2023 році Губська приватизувала житло і через декілька місяців звільнилась.

Розслідувачі з'ясували, що у 2022 році жінка стала власницею двокімнатної квартири та паркомісця у новому ЖК у Черкасах. Там також придбав ще одне двокімнатне помешкання її син. Невістка ж тим часом купила ще дві однокімнатні квартири у тому ж ЖК "Комфорт Таун" у Києві. Загалом суддя з родиною за час користування службовим житлом придбали нерухомість та авто приблизно на $400 000.

У коментарі Bihus.Info Губська сказала, що квартиру отримала "як переселенка". А купівлю житла в Черкасах вона пояснила тим, що планує жити в цьому місті.

Також журналісти згадали суддю Шевченківського районного суду Лідію Щебуняєву, яка пішла у відставку через шість місяців після приватизації службової квартири. Жінка також переїхала з Донецької області. У 2021 році Щебуняєва заїхала у квартиру на Теремках, за рік – приватизувала її. А згодом суддя вийшла на пенсію. Наразі житло вартістю близько $80 000 переписане на її чоловіка.

Житло від держави отримують і правоохоронці. Так, наприклад, Сергій Бойчук, очільник департаменту забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ, у 2023 році приватизував службову квартиру в ЖК "Кришталеві джерела". Її вартість, за даними розслідувачів, близько $100 000.

Водночас у своїх деклараціях за попередні роки Бойчук вказував, що ще із 2014 володів двокімнатною квартирою на Позняках. Перед тим, як поліціянт почав користуватися службовим житлом, власна квартира із його декларацій зникла.

У 2020 році власницею квартири стала мати правоохоронця. Сам Бойчук пояснив, що поселив там своїх батьків, адже вони вимушені були переїхати з Миколаївської області через бойові дії.

Ще дві службові квартири у ЖК "Славутич" отримали близькі до очільника Національної поліції Івана Вигівського правоохоронці Дмитро Соколов і Артем Родигін. Обидва в останні роки змінювали місця роботи залежно від перепризначень Вигівського і врешті отримали посади у Києві.

Журналісти стверджують, що цей ЖК – найдорожчий комплекс Києва серед тих, де є службове житло. Соколов, очільник одного з департаментів НПУ, почав користуватись трикімнатною квартирою у 2022 році й вже за два роки її приватизував. У цей період часу його родина активно купувала нерухомість під Києвом. Зокрема, у матері поліціянта у 2022-му з’явилася квартира в одному із житлових комплексів на Софіївській Борщагівці. Ще одну квартиру у цьому ЖК у 2024 році придбала і теща Соколова.

Родигін, заступник начальника ГУНП у Києві, отримав чотирикімнатну квартиру в "Славутичі". Наразі вона ще не приватизована, однак вже виключена з переліку службових – це основний крок до приватизації квартири, стверджують розслідувачі.

24 травня 2024 року Bihus.Info повідомило, що Вигівський живе у приватному будинку під Києвом, який оформлений на давню подругу його родини.

1 липня (НАЗК) за зверненням Національного антикорупційного бюро розпочало моніторинг способу життя Вигівського.