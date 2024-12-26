Ряд судей и полицейских за последние годы получили и приватизировали служебные квартиры в киевских новостройках. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Журналисты утверждают, что часть должностных лиц, приватизировавших квартиры, записывают на родственников приобретенное ранее личное жилье, вероятно, чтобы обосновать потребность в служебном.

В расследовании, в частности, речь идет о бывшей судье Шестого апелляционного административного суда Людмиле Губской, которую в 2015 году перевели в столицу из Донецка.

По информации журналистов, в 2019 году она получила в пользование трехкомнатную служебную квартиру в ЖК "Комфорт Таун" на левом берегу Киева. Стоимость такой сейчас – минимум $115 000. Уже в 2023 году Губская приватизировала жилье и через несколько месяцев уволилась.

Расследователи выяснили, что в 2022 году женщина стала владелицей двухкомнатной квартиры и паркоместа в новом ЖК в Черкассах. Там также приобрел еще одно двухкомнатное жилье ее сын. Невестка же купила еще две однокомнатные квартиры в том же ЖК "Комфорт Таун" в Киеве. В общем судья с семьей за время пользования служебным жильем приобрели недвижимостью и авто примерно на $400 000.

В комментарии Bihus.Info Губская сказала, что квартиру получила "как переселенка". А покупку жилья в Черкассах она объяснила тем, что собирается жить в этом городе.

Также журналисты упомянули ушедшую в отставку судью Шевченковского районного суда Лидию Щебуняеву, которая ушла в отставку через шесть месяцев после приватизации служебной квартиры. Женщина также переехала из Донецкой области. В 2021 году Щебуняева заехала в квартиру на Теремках, через год – приватизировала ее. А потом судья вышла на пенсию. Сейчас жилье стоимостью около $80 000 переписано на мужа.

Жилье от государства получают и правоохранители. Так, например, Сергей Бойчук, глава департамента обеспечения деятельности министра внутренних дел, в 2023 году приватизировал служебную квартиру в ЖК "Хрустальные источники". Ее стоимость, по данным расследователей, около $100 000.

При этом в своих декларациях за предыдущие годы Бойчук указывал, что еще с 2014 года владел двухкомнатной квартирой на Позняках. Перед тем, как полицейский стал пользоваться служебным жильем, собственная квартира из его деклараций исчезла.

В 2020 году владелицей квартиры стала мать правоохранителя. Сам Бойчук объяснил, что поселил там своих родителей, ведь они вынуждены были переехать из Николаевской области из-за боевых действий.

Еще две служебные квартиры в ЖК "Славутич" получили близкие к главе Национальной полиции Ивану Выгивскому правоохранители Дмитрий Соколов и Артем Родыгин. Оба в последние годы меняли места работы в зависимости от переназначений Выговского и получили должности в Киеве.

Журналисты утверждают, что этот ЖК – самый дорогой комплекс Киева среди тех, где есть служебное жилье. Соколов, глава одного из департаментов НПУ, начал пользоваться трехкомнатной квартирой в 2022 году и уже через два года ее приватизировал. В этот период его семья активно покупала недвижимость под Киевом. В частности, у матери полицейского в 2022-м появилась квартира в одном из жилых комплексов в Софиевской Борщаговке. Еще одну квартиру в этом ЖК в 2024 году приобрела и теща Соколова.

Родыгин, заместитель начальника ГУНП в Киеве, получил четырехкомнатную квартиру в "Славутиче". Пока она еще не приватизирована, однако уже исключена из перечня служебных – это основной шаг к приватизации квартиры, утверждают расследователи.

24 мая 2024 года Bihus.Info сообщило, что Выгивский живет в частном доме под Киевом, который оформлен на давнюю подругу его семьи.

1 июля (НАПК) по обращению Национального антикоррупционного бюро начало мониторинг образа жизни Выгивского.