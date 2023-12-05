Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих, повідомив Офіс президента.

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Сьогодні сертифікати отримали 12 Героїв та дев’ять родин полеглих.

В ОП зазначили, що ініціатива глави держави розповсюджується на всіх Героїв, удостоєних цього звання з початку повномасштабної війни – відповідно, сертифікати на отримання квартир вручатимуть і надалі.

Серед названих сьогодні Зеленським Героїв – легендарний командир Дмитро Коцюбайло ("Да Вінчі"), розстріляний росіянами за "Слава Україні!" солдат Олександр Мацієвський, льотчик Данило Мурашко, який з 24 лютого 2022 року до 27 січня 2023 року здійснив 141 бойовий виліт і знищив близько 70 одиниць броньованої техніки противника і близько 600 окупантів, капітан Олег Тарахкало, який замінував і підірвав міст на Харківщині, що не дало змоги противнику підійти ближче, льотчик Ростислав Лазаренко, який здійснив понад 362 бойових вильотів і знищив понад 100 одиниць техніки росіян, та інші.

"Ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу, яка спрямована на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну. За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордена "Золота Зірка". Всі без винятку", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що щонайменше від початку повномасштабного вторгнення це 360 людей. 200 з них були нагороджені посмертно.

29 листопада Зеленський нагородив військових, які захищають лівий берег Херсонської області.

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