Президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир военнослужащим Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших, сообщил Офис президента.

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Сегодня сертификаты получили 12 Героев и девять семей погибших.

В ОП отметили, что инициатива главы государства распространяется на всех Героев, удостоенных этого звания с начала полномасштабной войны – соответственно, сертификаты на получение квартир будут вручаться и дальше.

Среди названых сегодня Зеленским Героев – легендарный командир Дмитрий Коцюбайло ("Да Винчи"), расстрелянный россиянами за "Слава Украине!" солдат Александр Мациевский, летчик Даниил Мурашко, который с 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года совершил 141 боевой вылет и уничтожил около 70 единиц бронированной техники противника и около 600 оккупантов, капитан Олег Тарахкало, который заминировал и подорвал мост в Харьковской области, что не позволило противнику подойти поближе, летчик Ростислав Лазаренко, совершивший более 362 боевых вылетов и уничтоживший более 100 единиц техники россиян и другие.

"Мы начинаем воплощать в жизнь важную инициативу, которая направлена на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", – заявил Зеленский.

Он отметил, что по меньшей мере с начала полномасштабного вторжения это 360 человек. 200 из них были награждены посмертно.

29 ноября Зеленский наградил военных, защищающих левый берег Херсонской области.

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