Пресслужби Офісу генпрокурора та Київської міської прокуратури заявили, що вручили підозру чоловіку, який, як стверджується, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби, намагався заволодіти $100 000 бізнесмена. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про ексрозвідника Романа Червінського.

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За даними слідства, у липні 2020 року Червінський, нібито видаючи себе за впливового посадовця ДФС, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі $100 000.

Правоохоронці стверджують, що ексрозвідник пообіцяв бізнесмену "розв'язати питання", яке стосувалося повернення тому арештованої на митниці партії цигарок. Червінський заявив, що "може домовитись зі службовцями Державної фіскальної та Державної податкової служб".

Для цього він представився підприємцю посадовцем ДФС і "просив у бізнесмена гроші".

Йому оголосили підозру у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини він може сісти в тюрму від трьох до восьми років.

LIGA.net телефонувала адвокату Червінського, проте відповіді на момент виходу новини не отримала.

23 липня 2022 року росіяни випустили 13 ракет по Кропивницькому. Ворог завдав удару вісьмома "Калібрами" з Чорного моря та п'ятьма Х-22 зі стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Окупанти атакували військовий аеродром "Канатове" та один з об'єктів Укрзалізниці.

21 квітня 2023 року Червінському оголосили підозру у справі про ракетний удар росіян по аеродрому "Канатове". Чому – читайте тут.

24 квітня Червінського затримали у Тернопільській області.

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