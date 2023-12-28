Экс-разведчику Червинскому вручили подозрение. Якобы хотел выманить $100 000 у бизнесмена
Пресс-службы Офиса генпрокурора и Киевской городской прокуратуры заявили, что вручили подозрение мужчине, который, как утверждается, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы, пытался завладеть $100 000 бизнесмена. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет об экс-разведчике Романе Червинском.
По данным следствия, в июле 2020 года Червинский, якобы выдав себя за влиятельного чиновника ГФС, совместно с другими лицами пытался завладеть средствами предпринимателя в сумме $100 000.
Правоохранители утверждают, что экс-разведчик пообещал бизнесмену "решить вопрос", который касался возвращения арестованной на таможне партии сигарет. Червинский заявил, что "может договориться со служащими Государственной фискальной и Государственной налоговой служб".
Для этого он представился предпринимателю должностным лицом ГФС и "просил у бизнесмена деньги".
Ему объявили подозрение в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины он может сесть в тюрьму от трех до восьми лет.
LIGA.net звонила адвокату Червинского, однако ответа на момент выхода новости не получила.
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