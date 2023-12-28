Пресс-службы Офиса генпрокурора и Киевской городской прокуратуры заявили, что вручили подозрение мужчине, который, как утверждается, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы, пытался завладеть $100 000 бизнесмена. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет об экс-разведчике Романе Червинском.

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По данным следствия, в июле 2020 года Червинский, якобы выдав себя за влиятельного чиновника ГФС, совместно с другими лицами пытался завладеть средствами предпринимателя в сумме $100 000.

Правоохранители утверждают, что экс-разведчик пообещал бизнесмену "решить вопрос", который касался возвращения арестованной на таможне партии сигарет. Червинский заявил, что "может договориться со служащими Государственной фискальной и Государственной налоговой служб".

Для этого он представился предпринимателю должностным лицом ГФС и "просил у бизнесмена деньги".

Ему объявили подозрение в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины он может сесть в тюрьму от трех до восьми лет.

LIGA.net звонила адвокату Червинского, однако ответа на момент выхода новости не получила.

23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Враг нанес удар восемью "Калибрами" с Черного моря и пятью Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзалізниці.

21 апреля 2023 года Червинскому объявили подозрение по делу о ракетном ударе россиян по аэродрому "Канатово". Почему – читайте здесь.

24 апреля Червинский был задержан в Тернопольской области.

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