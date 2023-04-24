Обстрел аэродрома "Канатово". Экс-командир в/ч ССО Червинский задержан – источник

Правоохранители задержали бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецопераций Романа Червинского, которому 21 апреля 2023 года объявили подозрение по делу о ракетном ударе россиян по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области 23 июля 2022 года. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам источника, военнослужащего задержали в Тернопольской области сегодня утром, 24 апреля.

Как свидетельствуют материалы дела, Червинский вместе с другими лицами в июле 2022 года самовольно решил провести "спецоперацию" – завладеть самолетом ВКС РФ, летчик которого якобы согласился перегнать борт в Украину.

Правоохранители ранее объясняли, что эта "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром, что привело к гибели одного военного и ранения еще 17.

Червинскому 21 апреля 2023 объявили подозрение по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому. Враг нанес удар восемью "Калибрами" с Черного моря и пятью Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзализныци.

Читайте также: СБУ: Прошлогодний обстрел аэродрома под Кропивницким произошел из-за самовольных действий военных

Олег Васьків , Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.