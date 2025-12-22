Дружина начальника управління Служби безпеки України в Одеській області Віктора Доровського Оксана Доровська має громадянство країни-агресора та ділові зв’язки з підсанкційними юристами, пов’язаними з проросійськими олігархами. Про це йдеться в розслідуванні hromadske. У коментарі LIGA.net представники Служби безпеки України назвали це провокацією.

За даними журналістів, Доровська нібито має щонайменше два російські паспорти, оформлені на її попереднє прізвище – Бурмістрова. Один із них був виданий у 2004 році та, за інформацією розслідувачів, досі є чинним.

Під час повномасштабної війни Доровська буцімто розвинула бізнес на Кіпрі. У 2022 році вона придбала компанію CHANELO LIMITED, а у 2023-му відкрила салон краси поблизу міста Пафос. Юридичний та адміністративний супровід цього бізнесу здійснювала компанія PMS MERCURY CORPORATE SERVICES, яку контролює родина кіпрських юристів Софоклеусів. Усі вони перебувають під українськими санкціями.

Пізніше компанію Софоклеусів виключили зі структури бізнесу Доровської.

Також журналісти з’ясували, що у 2018–2019 роках Доровська буцімто придбала елітну нерухомість орієнтовною вартістю близько $1,3 млн. Йдеться про маєток у котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом та майнові права на майже 500 кв. м у ЖК Delmar на Печерську. Частина об’єктів була нібито придбана за цінами, нижчими за ринкові.

За даними журналістів, під час повномасштабної війни батько генерала Доровського нібито став кінцевим власником фармацевтичної групи "Здоров’я". Раніше компанія нібито фігурувала у кримінальному провадженні щодо можливих зв’язків із російськими бізнесменами. Після зміни власників арешти з активів буцімто зняли, а розслідування фактично припинили. Частки в оновленій структурі отримали буцімто син Доровського і брат Єгор.

У СБУ зазначили, що російська Федеральна служба безпеки намагалася організувати інформаційну провокацію проти начальника управління СБУ в Одеській області та шантажували його дружину вигаданим компроматом.

За даними СБУ, з дружиною посадовця вийшла на контакт представниця російської спецслужби та заявила, що ФСБ нібито підготувала компромат для його дискредитації. Йшлося про поширення неправдивої інформації через Telegram-канали та медіа. В СБУ зазначили, що інформація, яку наводила ця особа, не відповідала дійсності.

У ході розмови вона підкреслила, що для ворожої спецслужби головне – домогтися звільнення генерала СБУ з посади. Це в ФСБ вважається дуже високим результатом.

Вона запропонувала за $250 000 "зупинити" цю кампанію. Жінка наполягала на переказі коштів у криптовалюті.

Віктор Доровський одразу передав повідомлення підрозділам внутрішньої безпеки й спробу провокації.