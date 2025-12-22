Жена начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области Виктора Доровского Оксана Доровская имеет гражданство страны-агрессора и деловые связи с подсанкционными юристами, связанными с пророссийскими олигархами. Об этом говорится в расследовании hromadske. В комментарии LIGA.net представители Службы безопасности Украины назвали это провокацией.

По данным журналистов, Доровская якобы имеет по меньшей мере два российских паспорта, оформленные на ее предыдущую фамилию – Бурмистрова. Один из них был выдан в 2004 году и, по информации расследователей, до сих пор действует.

Во время полномасштабной войны Доровская якобы развила бизнес на Кипре. В 2022 году она приобрела компанию CHANELO LIMITED, а в 2023-м открыла салон красоты вблизи города Пафос. Юридическое и административное сопровождение этого бизнеса осуществляла компания PMS MERCURY CORPORATE SERVICES, которую контролирует семья кипрских юристов Софоклеусов. Все они находятся под украинскими санкциями.

Позже компанию Софоклеусов исключили из структуры бизнеса Доровской.

Также журналисты выяснили, что в 2018-2019 годах Доровская якобы приобрела элитную недвижимость ориентировочной стоимостью около $1,3 млн. Речь идет об имении в коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом и имущественных правах на почти 500 кв. м в ЖК Delmar на Печерске. Часть объектов была якобы приобретена по ценам ниже рыночных.

По данным журналистов, во время полномасштабной войны отец генерала Доровского якобы стал конечным владельцем фармацевтической группы "Здоровье". Ранее компания якобы фигурировала в уголовном производстве о возможных связях с российскими бизнесменами. После смены собственников аресты с активов якобы сняли, а расследование фактически прекратили. Доли в обновленной структуре получили якобы сын Доровского и брат Егор.

В СБУ отметили, что российская Федеральная служба безопасности пыталась организовать информационную провокацию против начальника управления СБУ в Одесской области и шантажировали его жену вымышленным компроматом.

По данным СБУ, с женой чиновника вышла на контакт представительница российской спецслужбы и заявила, что ФСБ якобы подготовила компромат для его дискредитации. Речь шла о распространении ложной информации через Telegram-каналы и медиа. В СБУ отметили, что информация, которую приводила это женщина, не соответствовала действительности.

В ходе разговора она подчеркнула, что для вражеской спецслужбы главное – добиться увольнения генерала СБУ с должности. Это в ФСБ считается очень высоким результатом.

Она предложила за $250 000 "остановить" эту кампанию. Женщина настаивала на переводе средств в криптовалюте.

Виктор Доровский сразу передал сообщение подразделениям внутренней безопасности и попытку провокации.