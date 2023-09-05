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Лиманський напрямок. У полон потрапили росіяни, які повоювали два дні і тиждень – відео видео

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 20:23
Відео: "Сталевий Кордон"
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Бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" заявили про знищення групи окупантів на Лиманському напрямку та показали відео з двома росіянами, які були захоплені в полон.

"У ході проведення штурмових дій на Лиманському напрямку бійці "Сталевого Кордону" знищили групу окупантів, а двох військовослужбовців РФ взяли у полон", – йдеться у повідомленні.

Один з окупантів розповів, що бере участь у бойових діях близько тижня, інший – два дні.

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Оксана Житнюк
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