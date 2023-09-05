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Лиманское направление. В плен попали россияне, которые повоевали два дня и неделю – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 20:23
Видео: "Сталевий Кордон"
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Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий Кордон" заявили об уничтожении группы оккупантов на Лиманском направлении и показали видео с двумя россиянами, которые были захвачены в плен.

"В ходе проведения штурмовых действий на Лиманском направлении бойцы "Сталевого Кордону" уничтожили группу оккупантов, а двух военнослужащих РФ взяли в плен", – говорится в сообщении.

Один из оккупантов рассказал, что участвует в боевых действиях около недели, другой – два дня.

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Оксана Житнюк
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