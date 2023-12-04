Лукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном у Китаї – фото, відео
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомив близький до адміністрації Лукашенка Telegram-канал Пул первого та агентство Xinhua.
Диктатор країни-союзниці Росії прилетів до Китаю 3 грудня, проте тільки зараз, у резиденції Дяоюйтай, він зустрівся з Сі.
Передбачається, що темами обговорення стануть "торгівля, економіка, інвестиції та міжнародне співробітництво". Програма візиту Лукашенка до Китаю передбачає також "низку заходів соціально-гуманітарного спрямування", зазначається в повідомленні Xinhua.
З вересня 2022 року між Китаєм і Білоруссю існує "всепогодне і всебічне стратегічне партнерство", про яке країни домовилися на саміті ШОС у Самарканді. На форумі "Один пояс – один шлях", який відбувся в Пекіні в жовтні 2023 року, Лукашенко був відсутній. Офіційних пояснень цьому немає.
Минулого разу Лукашенко відвідав Китай 28 лютого – 2 березня 2023 року.
- 12 грудня 2022 року ЗМІ написали, що в Білорусі медикам вручають повістки у військкомати.
- 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наступ окупантів може розпочатися не з Донбасу, а в бік Києва, на білоруському чи південному напрямку.
- 29 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на північних кордонах України російські окупанти зосередили 22 000 осіб.
- Того самого дня посол України в Білорусі Ігор Кізім заявив, що РБ готується до війни, хоча Лукашенко опиратиметься цьому до останнього.
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