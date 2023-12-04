Белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил близкий к администрации Лукашенко Telegram-канал Пул первого и агентство Xinhua.

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Диктатор страны-союзницы России прилетел в Китай 3 декабря, однако только сейчас, в резиденции Дяоюйтай, он встретился с Си.

Предполагается, что темами обсуждения станут "торговля, экономика, инвестиции и международное сотрудничество". Программа визита Лукашенко в Китай предполагает также "ряд мероприятий социально-гуманитарного направления", отмечается в сообщении Xinhua.

Фото: соцсети

С сентября 2022 между Китаем и Беларусью существует "всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство", о котором страны договорились на саммите ШОС в Самарканде. На форуме "Один пояс – один путь", который состоялся в Пекине в октябре 2023 года, Лукашенко отсутствовал. Официальных объяснений этому нет.

В прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля – 2 марта 2023 года.

12 декабря 2022 года СМИ написали, что в Беларуси медикам вручают повестки в военкоматы.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что наступление оккупантов может начаться не с Донбасса, а в сторону Киева, на беларуском или южном направлении.

29 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на северных границах Украины российские оккупанты сосредоточили 22 000 человек.

В тот же день посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что РБ готовится к войне, хотя Лукашенко будет противиться этому до последнего.

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