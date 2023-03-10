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У Лукашенко есть отношения с Си Цзиньпином. Он балансирует между РФ и КНР — посол Украины

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10.03.2023, 09:27
У Лукашенко есть отношения с Си Цзиньпином. Он балансирует между РФ и КНР — посол Украины - Фото
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко имеет определенные личные отношения с главой КНР Си Цзиньпином и балансирует между Китаем и Россией. Такое мнение высказал посол Украины в Минске Игорь Кизим в интервью LIGA.net.

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По его словам, сугубо с дипломатической точки зрения недавний визит Лукашенко в Китай был успехом Минска, так как там было подписано 27 соглашений и заключены контракты на $3,5 млрд.

Он отметил, что в парадигме КНР Беларусь рассматривалась как хаб для транзита китайских товаров и услуг на Запад.

"Сейчас этот транзитный путь прекратился. Я бы согласился с экспертами, которые говорят, что было желание Китая разблокировать эти отношения", — сказал Кизим.

Дипломат заявил, что у Лукашенко есть балансирование между Китаем и Россией, так как каждое государство не может опираться только на один столб. 

"Тем более Лукашенко и Си Цзиньпин знают друг друга довольно давно. И у них есть определенные личные отношения. Но по результатам я не видел прорывных вещей. Будет ли транзит товаров через Беларусь в Россию? Я думаю, что Китай очень умерен в плане того, как развивать военно-техническое сотрудничество", — подчеркнул посол.

Кизим говорит, что Китай придерживается позиции не поставлять оружие в конфликтные зоны, но за этим нужно наблюдать.

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Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
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Китай война беларусь александр лукашенко си цзиньпин
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