Народні депутати від різних партій не вважають війну причиною відмовлятися від купівлі нових супердорогих машин. Цьому присвячена нова серія розслідування bihus.info.

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Фігуранти цього випуску розслідування всі разом витратили на розкішні автомобілі близько $3 млн. Як зазначають журналісти, за ці гроші можна було б купити для фронту приблизно 300 позашляховиків.

Героями розслідування цього разу стали, серед інших, нардеп із групи За майбутнє Олександр Герега, компанія якого під час війни придбала п'ять автомобілів Mercedes-Benz майже на $1 млн, депутат із групи Довіра Геннадій Вацак, у кондитерської компанії якого з'явився новий Rolls-Royce вартістю приблизно $700 000, і Слуга народу Руслан Горбенко, який приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz за $90 000, який оформлений на ім'я його матері у травні 2022 року.

Сюжет цього випуску розслідування підготував Вадим Коршенко.

5 вересня журналісти bihus.info опублікували розслідування, в якому стверджували, що Міноборони уклало угоду на 807 млн грн з компанією колишнього нардепа на 55 дронів "сумнівної якості".

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