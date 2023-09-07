Народные депутаты от разных партий не считают войну причиной отказываться от покупки новых супердорогих машин. Этому посвящена новая серия расследования bihus.info.

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Фигуранты этого выпуска расследования все вместе потратили на роскошные автомобили около $3 млн. Как отмечают журналисты, за эти деньги можно было бы купить для фронта примерно 300 внедорожников.

Героями расследования в этот раз стали, среди прочих, нардеп из группы За будущее Александр Герега, компания которого во время войны приобрела пять автомобилей Mercedes-Benz почти на $1 млн, депутат из группы Доверие Геннадий Вацак, у кондитерской компании которого появился новый Rolls-Royce стоимостью примерно $700 000, и Слуга народа Руслан Горбенко, который приехал в Верховную Раду на кроссовере Mercedes-Benz за $90 000, который оформлен на имя его матери в мае 2022 года.

Сюжет этого выпуска расследования подготовил журналист Вадим Коршенко.

5 сентября журналисты bihus.info опубликовали расследование, в котором утверждали, что Минобороны заключило соглашение на 807 млн грн с компанией бывшего нардепа на 55 дронов "сомнительного качества".

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