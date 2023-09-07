Народные депутаты от разных партий не считают войну причиной отказываться от покупки новых супердорогих машин. Этому посвящена новая серия расследования bihus.info.
Фигуранты этого выпуска расследования все вместе потратили на роскошные автомобили около $3 млн. Как отмечают журналисты, за эти деньги можно было бы купить для фронта примерно 300 внедорожников.
Героями расследования в этот раз стали, среди прочих, нардеп из группы За будущее Александр Герега, компания которого во время войны приобрела пять автомобилей Mercedes-Benz почти на $1 млн, депутат из группы Доверие Геннадий Вацак, у кондитерской компании которого появился новый Rolls-Royce стоимостью примерно $700 000, и Слуга народа Руслан Горбенко, который приехал в Верховную Раду на кроссовере Mercedes-Benz за $90 000, который оформлен на имя его матери в мае 2022 года.
Сюжет этого выпуска расследования подготовил журналист Вадим Коршенко.
- 5 сентября журналисты bihus.info опубликовали расследование, в котором утверждали, что Минобороны заключило соглашение на 807 млн грн с компанией бывшего нардепа на 55 дронов "сомнительного качества".
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