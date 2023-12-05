Нова спеціальна ініціатива щодо забезпечення житлом військовослужбовців Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, розповсюджується, зокрема, і на Героїв, які протистояли збройній агресії РФ до повномасштабного вторгнення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, запевнивши, що квартири будуть надані найближчим часом.

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Він зазначив, що на сьогодні від початку повномасштабної війни звання Героїв удостоїлись 360 захисників. 200 з них – посмертно.

"Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру. Не за роки, не колись там потім, а зараз <…> І найближчим часом держава забезпечить квартирами всіх Героїв України – усіх. Зокрема і тих, хто воював до 24 лютого, за час від 2014 року. Бойові хлопці. Це справедливо", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні мав честь вручити перші документи на квартири 21 Герою та родинам (з них девʼять – полеглі). Це воїни Збройних Сил України, Нацгвардії, Служби безпеки України, Держприкордонслужби.

Серед названих сьогодні Зеленським Героїв – легендарний командир Дмитро Коцюбайло ("Да Вінчі"), розстріляний росіянами за "Слава Україні!" солдат Олександр Мацієвський, льотчик Данило Мурашко, який із 24 лютого 2022 року до 27 січня 2023 року здійснив 141 бойовий виліт і знищив близько 70 одиниць броньованої техніки противника і близько 600 окупантів, капітан Олег Тарахкало, який замінував і підірвав міст на Харківщині, що не дало змоги противнику підійти ближче, льотчик Ростислав Лазаренко, який здійснив понад 362 бойові вильоти і знищив понад 100 одиниць техніки росіян, та інші.

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