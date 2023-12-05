Новая специальная инициатива по обеспечению жильем военнослужащих Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, распространяется, в том числе, и на Героев, противостоящих вооруженной агрессии РФ до полномасштабного вторжения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, заверив, что квартиры будут предоставлены в ближайшее время.

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Он отметил, что на сегодняшний день с начала полномасштабной войны звания Героев удостоились 360 защитников. 200 из них – посмертно.

"Каждый воин и родные воина, которому звание Героя Украины присвоено посмертно, получат от государства квартиру. Не через годы, не когда-то там потом, а сейчас <…> И в ближайшее время государство обеспечит квартирами всех Героев Украины – всех. В частности и тех, кто воевал до 24 февраля, за время с 2014 года. Боевые парни. Это справедливо", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня имел честь вручить первые документы на квартиры 21 Герою и семьям (из них девять – погибшие). Это воины Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы.

Среди названых сегодня Зеленским Героев – легендарный командир Дмитрий Коцюбайло ("Да Винчи"), расстрелянный россиянами за "Слава Украине!" солдат Александр Мациевский, летчик Даниил Мурашко, который с 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года совершил 141 боевой вылет и уничтожил около 70 единиц бронированной техники противника и около 600 оккупантов, капитан Олег Тарахкало, который заминировал и подорвал мост в Харьковской области, что не позволило противнику подойти поближе, летчик Ростислав Лазаренко, совершивший более 362 боевых вылетов и уничтоживший более 100 единиц техники россиян, и другие.

Действующее украинское законодательство предусматривает выплаты и льготы семьям погибших военнослужащих: какие именно.

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