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Миколаїв. Рятувальники показали наслідки удару ракетою вночі – відео руйнувань видео

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20.07.2023, 10:19
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Вночі, 20 липня, близько 03:03, Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок цього зруйновано триповерховий житловий будинок, поранено людей. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ДСНС опублікували відео наслідків російської атаки.

"Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки", – написав Кім.

Він додав, що сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибито вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч.

"Внаслідок ракетного удару постраждали 19 осіб. За медичною допомогою звернулися восьмеро громадян – госпіталізовано двоє, серед них – дитина", – повідомив голова ОВА.

За інформацією ДСНС, під час гасіння пожежі травмувався рятувальник.

Працівники евакуювали 30 мешканців будинку та врятували з-під завалів двох людей.

"Це диво, що вдалось врятувати", – написав Кім.

  • У ніч проти 20 липня Росія вдарила ракетами по житлових багатоповерхівках у Миколаєві.

Читайте також: РФ атакувала Миколаїв та Одесу Х-22, Оніксами, Калібрами, Іскандерами та БПЛА, 20 прильотів

Наталія Медведєва
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