Ночью, 20 июля, около 03:03, Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. В результате разрушен трехэтажный жилой дом, ранены люди. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в ГСЧС опубликовали видео последствий российской атаки.

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"В результате попадания разрушены несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар площадью 450 кв. м, который пожарные ликвидировали в 07:45. Продолжается разбор завалов. Повреждены соседние многоэтажные дома", – написал Ким.

Он добавил, что произошло возгорание трех гаражей, которое было оперативно ликвидировано. Повреждены около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках, расположенных рядом.

"В результате ракетного удара пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек – госпитализированы двое, среди них – ребенок", – сообщил глава ОВА.

По информации ГСЧС, во время тушения пожара получил травмы спасатель.

Работники эвакуировали 30 жителей дома и спасли из-под завалов двух человек.

"Это чудо, что удалось спасти", – написал Ким.

В ночь на 20 июля Россия ударила ракетами по жилым многоэтажкам в Николаеве.

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