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Обшуки в АллатРа: СБУ стверджує, що секта працювала на користь Росії – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 13:20
Фото - СБУ
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СБУ та Нацполіція офіційно заявили про проведення операції проти секти АллатРа, яку спецслужби називають у повідомленні "міжнародною злочинною організацією".

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Як повідомляється, в результаті багатоетапної спецоперації в Києві та інших регіонах заблоковано діяльність понад 20 відділень секти, яка, як стверджує СБУ, діяла на користь РФ.

Спецслужби вважають, що під виглядом "місіонерства" учасники секти виправдовували агресію Росії та просували ідею "союзу слов'янських народів" під керівництвом Москви.

Осередки АллатРа, які були створені в усіх областях України, а також медіаресурси, які належать секті, закликали громадян приєднуватися до секти та поширювати ідеї Кремля, йдеться в повідомленні. Секта створила "філії" у Росії, Білорусі, кількох країнах Європи, Центральній Азії та США.

За даними слідства, лідери секти виїхали з України навесні 2022 року за підробленими документами про зняття з військового обліку та продовжували керувати сектою з "однієї з європейських країн".

Під час обшуків у Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях було виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази протизаконної діяльності.

Керівництву та учасникам секти готуються повідомлення про підозру в держзраді, створенні та керівництві злочинною спільнотою, пропаганді тоталітарного режиму, виправданні або запереченні збройної агресії РФ проти України. У разі винесення судом обвинувального вироку лідерам секти загрожує аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

1 листопада з'явилися повідомлення, що СБУ та Нацполіція проводять у всій Україні серію обшуків у відділеннях секти АллатРа.

АллатРа заснована у 2011 році у Києві як "громадський рух" Ігорем Даниловим та Галиною Яблучкіною. На думку релігієзнавців, вчення секти є сумішшю елементів близькосхідної міфології, зороастризму, гностицизму, теософії, агні-йоги. "Священною книгою" вважається "АллатРа", яка видана під псевдонімом "Анастасія Нових" (цікаво, що ім'я Анастасія носила одна з дочок останнього російського імператора Миколи II, а Нових – доповнення до прізвища, яке отримав від нього ж у 1906 році Григорій Распутін).

У серпні 2023 року АллатРа визнана в Росії "небажаною організацією".

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Сергій Бережний
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