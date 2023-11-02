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Обыски в АллатРа: СБУ утверждает, что секта работала в интересах России – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 13:20
Фото - СБУ
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СБУ и Нацполиция официально заявили о проведении операции против секты АллатРа, которую спецслужбы называют в сообщении "международной преступной организацией". 

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Как сообщается, в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и в других регионах заблокирована деятельность более 20 отделений секты, которая, как утверждает СБУ,  действовала в интересах РФ.

Спецслужбы считают, что под видом "миссионерства" участники секты оправдывали агрессию России и продвигали идею "союза славянских народов" под руководством Москвы.

Ячейки АллатРа, которые были созданы во всех областях Украины, а также принадлежащие секте медиаресурсы призывали граждан присоединяться к секте и распространять идеи Кремля, говорится в сообщении. Секта создала "филиалы" в России, Беларуси, нескольких странах Европы, Центральной Азии и США.

По данным следствия, лидеры секты выехали из Украины весной 2022 года по поддельным документам о снятии с воинского учета и продолжали руководить сектой из "одной из европейских стран".

При обысках в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях были обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны, литература, документы и другие доказательства противозаконной деятельности.

Руководству и участникам секты готовятся сообщения о подозрении в госизмене, создании и руководстве преступным сообществом, пропаганде тоталитарного режима, оправдании или отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. В случае вынесения судом обвинительного приговора лидерам секты грозит вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

1 ноября появились сообщения, что СБУ и Нацполиция проводят по всей Украине серию обысков в отделениях секты АллатРа.

АллатРа основана в 2011 году в Киеве как "общественное движение" Игорем Даниловым и Галиной Яблочкиной. По мнению религиоведов, учение секты представляет собой смесь элементов ближневосточной мифологии, зороастризма, гностицизма, теософии, агни-йоги. "Священной книгой" считается "АллатРа", изданная под псевдонимом "Анастасия Новых" (интересно, что имя Анастасия носила одна из дочерей последнего российского императора Николая II, а Новых – дополнение к фамилии, которую получил от него же в 1906 году Григорий Распутин).

В августе 2023 года АллатРа признана в России "нежелательной организацией".

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Сергей Бережной
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сбуНацполицияподозрениесектаАллатра

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