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Правоохранители занялись пророссийской сектой АллатРа, обыски идут по всей Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 10:34
Правоохранители занялись пророссийской сектой АллатРа, обыски идут по всей Украине - Фото
Фото - AllatraTV

СБУ и Нацполиция проводят по всей Украине серию обысков в отделениях секты АллатРа, которую они считают пророссийской, сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах. 

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Как сообщил наш собеседник, 1 ноября СБУ и Национальная полиция "проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из АллатРы".

"По данным правоохранителей, эта псевдорелигиозная организация работала в интересах России и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе", – сказал он.

Официального заявления СБУ и Нацполиции пока нет. 

АллатРа основана в 2011 году в Киеве как "общественное движение" Игорем Даниловым и Галиной Яблочкиной. По мнению религиеведов, учение секты представляет собой смесь элементов ближневосточной мифологии, зороастризма, гностицизма, теософии, агни-йоги. "Священной книгой" считается "АллатРа", изданная под псевдонимом "Анастасия Новых" (интересно, что имя "Анастасия" носила одна из дочерей последнего российского императора Николая II, а "Новых" – дополнение к фамилии, которую получил от него же в 1906 году Григрий Распутин).

В августе 2023 года АллатРа признана в России "нежелательной организацией".

Новость дополняется

Сергей Бережной, Юрий Смирнов
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обыскисектаАллатра
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