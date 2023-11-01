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Правоохоронці зайнялися проросійською сектою АллатРа, обшуки йдуть по всій Україні

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 10:34
Правоохоронці зайнялися проросійською сектою АллатРа, обшуки йдуть по всій Україні - Фото
Фото - AllatraTV

СБУ та Нацполіція проводять по всій Україні серію обшуків у відділеннях секти АллатРа, яку вони вважають проросійською, повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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Як повідомив наш співрозмовник, 1 листопада СБУ та Національна поліція "проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з АллатРи".

"За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах РФ і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві", – сказав він.

Офіційної заяви СБУ та Нацполіції наразі немає.

Фото – LIGA.net

Фото – LIGA.net

Фото – LIGA.net

АллатРа заснована у 2011 році у Києві як "громадський рух" Ігорем Даниловим та Галиною Яблучкіною. На думку релігієзнавців, вчення секти є сумішшю елементів близькосхідної міфології, зороастризму, гностицизму, теософії, агні-йоги. "Священною книгою" вважається "АллатРа", яка видана під псевдонімом "Анастасія Нових" (цікаво, що ім'я Анастасія носила одна з дочок останнього російського імператора Миколи II, а Нових – доповнення до прізвища, яке отримав від нього ж у 1906 році Григорій Распутін).

У серпні 2023 АллатРа визнана в Росії "небажаною організацією".

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Сергій Бережний, Юрій Смірнов
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