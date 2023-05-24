Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео допиту російського військовополоненого.

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Найманець з ПВК "Ветеран", З8-річний Денис Попков з Ульяновська, розвідник, заявив, що не проходив жодної підготовки.

Він підписав контракт на два роки, тому що, за його словами, має "великий борг по аліментах". Йому пообіцяли, що служитиме в інженерних військах у тилу, але одразу відправили на передову, під Бахмут.

За його словами, російські найманці трьох рот спробували відмовитися від відправляння на передову, бо не мали підготовки.

"Нам сказали, если вы не поедете, то вас загрузят в Камаз и вас больше никто не увидит", – розповів окупант.

Він розповів багато про ставлення російського командування до військ.

Окупант розповів, що на його позиції вижив лише він.

ЗСУ показали, як при наступі під Бахмутом взяли в полон військового РФ, який родом з Улан-Уде (Бурятія), але до мобілізації жив у Санкт-Петербурзі.

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