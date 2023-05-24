Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео допроса российского военнопленного.

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Наемник из ЧВК "Ветеран", З8-летний Денис Попков из Ульяновска, разведчик, заявил, что не проходил никакой подготовки.

Он подписал контракт на два года, потому что, по его словам, имеет "большой долг по алиментам". Ему пообещали, что он будет служить в инженерных войсках в тылу, но сразу отправили на передовую, под Бахмут.

По его словам, российские наемники трех рот попытались отказаться от отправки на передовую, потому что у них не было подготовки.

"Нам сказали, если вы не поедете, то вас загрузят в Камаз и вас больше никто не увидит", – рассказал оккупант.

Оккупант рассказал, что на его позиции выжил только он.

Он рассказал многое об отношении российского командования к войскам.

ВСУ показали, как при наступлении под Бахмутом взяли в плен военного РФ, который родом из Улан-Удэ (Бурятия), но до мобилизации жил в Санкт-Петербурге.

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