За один бій розрахунок системи протиповітряної оборони NASAMS знищив 11 крилатих ракет росіян за дві хвилини. Про це повідомив командир дивізіону ЗРК NASAMS, Герой України Костянтин Перетятько у сюжеті командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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У відео показана пускова установка NASAMS після бойової роботи.

"Комплекс дуже ефективний. Одне застосування – одна знищена ціль", – наголосив Перетятько.

За словами військового, на рахунку його підрозділу понад 150 знищених цілей (основні – це крилаті ракети).

Перетятько пояснив, що на озброєнні його підрозділу NASAMS третьої модифікації. Він складається з командного пункту, радару та пускових установок, кожна з яких вміщує по шість ракет. Партнери передали комплекс Україні восени 2022 року.

Військовий показав командний пункт зсередини та алгоритм дій.

"За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Бойова робота тривала не більше двох хвилин. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону, але це все повна брехня, ракета AIM-120 AMRAAM, якщо не влучає, вона ліквідовується в повітрі. Вона не має такої вибухової сили, як балістичні ракети Росії", – розповів Перетятько.

Він додав, що комплекс працює по аеродинамічних цілях, але не може збивати балістичні ракети.

Військовий розповів, що комплекс показав себе під час масованих атак Росії на українську інфраструктуру. Комплекс NASAMS тоді прикривав такі об’єкти.

"Під час бойової роботи доводилося здійснити перезаряджання ракет. Ми, мабуть, побили всі рекорди інших країн за швидкістю перезаряджання", – додав він.

ДОВІДКА. NASAMS – розроблений норвезькою фірмою KongsbergDefence&Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon мобільний ЗРК для знищення повітряних об'єктів супротивника (БпЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо) на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км. Імовірність ураження цілі однією ракетою – 85%. Максимальна швидкість цілі – 1 км/с. Наразі випущено три покоління ЗРК.

22 листопада 2024 року повідомлялося, що система ППО NASAMS, яку Канада замовила у США, вже в Україні.

28 лютого 2025 року стало відомо, що норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence&Aerospace планує запустити виробництво ракет для систем ППО NASAMS в Україні.