За один бой расчет системы противовоздушной обороны NASAMS уничтожил 11 крылатых ракет россиян за две минуты. Об этом сообщил командир дивизиона ЗРК NASAMS, Герой Украины Константин Перетятько в сюжете командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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В видео показана пусковая установка NASAMS после боевой работы.

"Комплекс очень эффективен. Одно применение – одна уничтоженная цель", – подчеркнул Перетятько.

По словам военного, на счету его подразделения более уничтоженных 150 целей (основные – это крылатые ракеты).

Перетятько объяснил, что на вооружении его подразделения NASAMS третьей модификации. Он состоит из командного пункта, радара и пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет. Партнеры передали комплекс Украине осенью 2022 года.

Военный показал командный пункт изнутри и алгоритм действий.

"За один противовоздушный бой мы сбили 11 крылатых ракет. Боевая работа продолжалась не более двух минут. Российские пропагандисты постоянно обвиняют нашу противовоздушную оборону, но это все полное вранье, ракета AIM-120 AMRAAM, если не попадает, она ликвидируется в воздухе. Она не имеет такой взрывной силы, как баллистические ракеты России", — рассказал Перетятько.

Он добавил, что комплекс работает по аэродинамическим целям, но не может сбивать баллистические ракеты.

Военный рассказал, что комплекс показал себя во время массированных атак России на украинскую инфраструктуру. Комплекс NASAMS тогда прикрывал такие объекты.

"Во время боевой работы приходилось осуществить перезаряжание ракет. Мы, видимо, побили все рекорды других стран по скорости перезаряжания", — добавил он.

СПРАВКА. NASAMS – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БпЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Выпущено три поколения ЗРК.

22 ноября 2024 года сообщалось, что система ПВО NASAMS, которую Канада заказала в США, уже в Украине.

28 февраля 2025 года стало известно, что норвежская оборонная компания Kongsberg Defence&Aerospace планирует запустить производство ракет для систем ПВО NASAMS в Украине.